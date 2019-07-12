قتلا شقيقهما بسبب خلافات أسرية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
أقدم شقيقان بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية أمس الجمعة، على قتل شقيقهما الثالث بسبب خلافات أسرية وتعدي الثالث على والدته وترك المنزل.
كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا يفيد بتعدي شقيقين على شقيقهما بالضرب حتى القتل لوجود خلافات أسرية بينهم بعدما تعدى المجني عليه على والدته بالضرب وترك المنزل.
أكد شهود عيال أن المجني عليه كان يجلس في المقهي داخل القرية وحدث شجار بينه وبين شقيقيه واستدرجه إلى الطريق الزراعي خارج القرية وتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه.
انتقلت قوة من مباحث مركز طنطا إلى مكان الواقعة وجاري ضبط الجناة ونقل الجثة إلى مشرحة طنطا الجامعي وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.
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