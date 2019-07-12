بالصور- الجالية الفرنسية تحتفل بالعيد الوطني في قنصلية الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
احتفلت القنصلية العامة الفرنسية بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، بالعيد الوطني الفرنسي الذي يقام سنويا منذ عام 1880 احتفالا بانتهاء الحكم الملكي والذكرى السنوية لاقتحام سجن الباستيل.
ترأس الحفل "ستيفان روماتيه" سفير فرنسا بالقاهرة، و"جانينا اريرا" القنصل العام الفرنسي في الإسكندرية، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالسفارة في القاهرة وأبناء الجالية الفرنسية المقيمين بالإسكندرية.
وشارك بحضور الفعالية عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي منهم قناصل دول روسيا والصين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني السكندري كما حضر عدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة على رأسهم أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية.
وأكد السفير الفرنسي في كلمته، حرص بلاده علي تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها قطاعات "التعليم، الاستثمار، الصحة، النقل والبيئة"، مشيرا إلي أنه سيتم إطلاق مشروع كبير خاص بتطوير المدرسة الفرنسية بالإسكندرية لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 2000 طالب بدلا من 800 وذلك نظرا لزيادة طلبات المصريين للالتحاق بالمدارس الفرنسية.
وأشار "روماتيه" إلى أن مدينة الإسكندرية بشكل خاص لديها مكانة كبيرة لدى الفرنسيين، وفي طريقها أن تصبح أكبر مدينة حضارية في حوض البحر المتوسط.
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