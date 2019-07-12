شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: انتشار الفساد الإدارى والأخلاقى بتركيا بسبب سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المحلل السياسى السعودى، رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى بأنه سببا رئيسا فى انتشار الفساد السياسى والأخلاقى لتركيا خلال الفترة الراهنة.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن تركيا نتيجة جنون وسياسات أردوغان الشيطانية انتشر فيها فساد إداري، وفساد أخلاقي، واستبداد اجتماعي.

وتابع فهد ديباجى: تركيا تشهد أيضا إرهاب للسياح وانعدام للأمن، ومعاناة اقتصادية وماليا، ودعم للجماعات الإرهابية.

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