الخارجية الأمريكية: نبحث عن حل سلمي بشأن إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي بشأن إيران.

وقالت أورتاجوس في تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية مساء اليوم / الخميس/ إن واشنطن طلبت من إيران عبر أصدقائها وقف استفزازاتها وأعمالها الترهيبية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم إيران في وقت سابق أمس بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة، وحذر من أن العقوبات الأمريكية ضد طهران ستزيد قريبا.