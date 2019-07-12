حفتر يأمر الجيش بالتحقيق الفوري في تفجير مقبرة الهواري

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أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشيرخليفة حفتر أمرًا عسكريًا إلى رئاسة الأركان العامة بضرورة المباشرة في التحقيقات حول حادث التفجير الذي وقع اليوم بمقبرة الهواري.
ونشرت صفحة المركز الإعلامي لعمليات الكرامة الأمر العسكري المكتوب والموجه للفريق عبدالرازق الناظوري رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي.
وطالب المشير حفتر عبر الأمر العسكري بضرورة مباشرة التحقيقات الفورية في أسباب التفجير الذي استهدف جنازة اللواء الراحل خليفة المسماري، وموافاة القيادة فورًا بالنتائج .
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