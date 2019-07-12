شركات تابعة للمخابرات الإيرانية تمول الإرهاب

كشف تقرير استراتيجي للمقاومة الإيرانية الشركات الكبرى التي تملكها وزارة المخابرات في نظام الملالي الإيراني، فيما جددت المعارضة دعوتها لأميركا وأوروبا والدول الأخرى إلى إدراج هذا الجهاز القمعي والإرهابي للنظام في قائمة الإرهاب.

اغتيال المعارضين

وصف عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مجيد حريري وزارة مخابرات نظام الملالي بأنها أحد الأجهزة الرئيسة لقمع المعارضين داخل البلاد وتنفيذ اغتيال المعارضة الإيرانية خارج البلاد، ليتفق حريري مع تقرير آخر لوزارة الأمن الداخلي الألمانية حول دور هذه الوزارة في اغتيال المعارضين في أوروبا.

كيان إرهابي

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي باسم الشعب الإيراني والمقاومة مرارا وتكرارا في مختلف المناسبات، أميركا وأوروبا والدول الأخرى إلى إدراج هذا الجهاز القمعي والإرهابي لنظام الملالي في قائمة الإرهاب، وهو المطلب الذي رفعته أنصار المعارضة في آخر المظاهرات في بروكسل وواشنطن وبرلين.

شركات وزارة المخابرات

قال وزير مخابرات نظام الملالي في عهد رفسنجاني علي فلاحيان في مقابلة تلفزيونية خلال الفترة التي كان فيها وزيرًا للمخابرات، «إن العديد منهم مارسوا الضغوط علينا، ولا سيما القائد المعظم لتحديد فترة اعتمادنا على النفط، وفي النهاية قررنا أن نصنع البتروكيماويات. في ذلك الوقت، كان لدينا 16 مليار دولار من النفط، واعتمادًا على الخطط التي وضعناها، حصلنا على عوائد حوالي 16 مليار دولار من صناعة البتروكيماويات».

بيع البتروكيماويات

وأشار فلاحيان إلى أن فترة رئاسته وزارة المخابرات من 1989 إلى 1997 هي الفترة التي انخرطت فيها وزارة المخابرات في الأنشطة الاقتصادية ولا سيما كسب الإيرادات من خلال بيع المنتجات البتروكيماوية بعد الحرب الإيرانية العراقية. ووفقاً لنائب وزير الشؤون الاقتصادية بوزارة المخابرات في ذلك الوقت فرهاد رهبر فإن الوزارة كانت تقتحم النشاط الاقتصادي لتوفير مواردها المطلوبة دون الاعتماد على الميزانية، لافتا إلى أن الشركات الاقتصادية التابعة لوزارة المخابرات لم يكن بالعدد القليل، على الرغم من تشويه سمعة أنشطة نفس العدد من الشركات من أجل هذه الوزارة.

12 شركة تابعة

وتمارس وزارة المخابرات في إيران نشاطا اقتصاديا كليا في إطار شركة أصل و12 شركة تابعة، تعمل في 9 مجالات بعد أن اقتحمت هذا النشاط منذ 20 عاما، في حين تمارس شركة قابضة كبيرة الأنشطة الاقتصادية مع 11 شركة تحت اسم «صباميهن» وهي تابعة لصندوق المعاشات التقاعدية بوزارة المخابرات.

صباميهن القابضة

بدأت شركة صباميهن القابضة أنشطتها عام 1999 لتحديد واستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارات في مجالات التجارة وأسواق رأس المال والزراعة والبناء والتشييد والنفط والغاز والطاقة والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والتأجير التمويلي، وهي شركة تابعة لصندوق المعاشات التقاعدية التابع لوزارة المخابرات.

كيان تاير

إن شركة كيان تاير واحدة من أقدم الشركات التابعة لصندوق المعاشات التقاعدية إلا أن هذه الشركة قامت تحت غطاء شركة صباميهن القابضة على مدى الـ20 عامًا الماضية بإنشاء ما لا يقل عن 11 شركة، وتم توزيع النشاط على النحو التالي:

البناء والتشييد

دخلت شركة صباميهن القابضة مجال هذه الصناعة في أوائل 2001، وتتولى شركتا «آريان نيين كيش» و»آريان نجين أرج»، التابعتان لهذه الشركة القابضة مهمة بناء الأبراج والمولات الضخمة لصندوق المعاشات التقاعدية التابع لوزارة المخابرات.

النفط والغاز والبتروكيماويات

دخلت شركة صباميهن القابضة مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في أوائل عام 2001، في حين تقوم شركتا «إنرجي أمين كسرى» و»كيميا سازان كسرى» بممارسة نشاطهما في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران بوصفهما أهم أذرع شركة صباميهن القابضة.

المجال التجاري

في أوائل 2002، دخلت شركة صباميهن القابضة هذا المجال بشكل رسمي، بتأسيس شركة تجارية، وتعد شركة «جوهر طلايي باسرجاد» أهم شركة تابعة لشركة صباميهن القابضة في هذا المجال.

صندوق المعاشات التقاعدية

بدأ صندوق المعاشات التقاعدية التابع لوزارة المخابرات أنشطته رسميًا في هذا المجال في أوائل 2011 من خلال تأسيس شركة تسمى « كشت وصنعت نجين سبز آبير».

الصناعة والتعدين

بدأ قطاع الصناعة والتعدين في شركة صباميهن القابضة أنشطته بغية استكشاف المعادن واستخلاصها، وإنشاء وحدات معدنية، وتوفير المواد الخام للوحدات الصناعية المحلية، وتصدير المواد الخام المعدنية والمعالجة. وتعتبر شركة «آتين معدن ميديا» التي بدأت نشاطها في يوليو عام 2016، الذراع الرئيسة لشركة صباميهن القابضة في مجال الصناعة والتعدين.

سوق الأوراق المالية

دخلت شركة صباميهن القابضة بثقة سوق رأس المال في المجالات التجارية المختلفة بهدف الاستثمار لكسب قيمة مضافة عالية واستحداث ثروة وربحية.

قطاع التأمين

تعتبر شركة «حيات أمين» لخدمات التأمين، التي بدأت نشاطها في هذا المجال منذ عام 2001، شركة صندوق المعاشات التقاعدية الوحيدة لوزارة المخابرات في هذا المجال، وأسندت شركة صباميهن القابضة مهمة تقديم كافة خدمات التأمين مع التركيز على التأمين على الصعيدين الوطني والدولي.

التأجير التمويلي

دخلت شركة «صباميهن القابضة» هذا المجال الاقتصادي رسميا عام 2018 من خلال تأسيس شركة «واسباري فراز انديشان صنعت وتوسعه».

تكنولوجيا المعلومات

دخلت شركة «صباميهن القابضة « مع شركة «فراز أنديشان سامانه جستر صبا» سوق تكنولوجيا المعلومات ويُعد مجال تكنولوجيا المعلومات أحد أهم المجالات الأمنية والمخابراتية في إيران، حيث إن الاستثمار في هذا المجال يُدر مكاسب اقتصادية ضخمة لمجموعة مثل وزارة المخابرات ويتيح لها الحصول على المعلومات الهامة في هذا المجال.

الفواكه المجففة

تم تأسيس شركتي «أمين كسرى» و»كيميا سازان كسرى» في السنوات الأخيرة وهما الساعدان المهمان لشركة صباميهن القابضة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات وعمرهما ليس طويلا، كما تعمل شركة «جوهر طلايي باسجارد» في أربعة مجالات اقتصادية رئيسة بوصفها الذراع التنفيذية لشركة صباميهن القابضة في المجال التجاري.

نشاطات الشركات

وأبرمت شركة «حيات أمين» حتى الآن اتفاقيتي تعاون رئيستين في قطاع التأمين مع وكالات حكومية بوصفها الشركة النشطة الوحيدة التابعة لشركة صباميهن القابضة، في حين تمارس جميع هذه الشركات نشاطها دون الإشارة في بطاقة الهوية إلى انتمائها لوزارة المخابرات، غير أنهم يستفيدون في التعامل وراء الكواليس من هذا الانتماء في الحصول على امتيازات متعددة.

مجال المشتقات النفطية

شركة إنرجي أمين كسرى

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تم تسجيل هذه الشركة عام 2009 برقم 370146 وبدأت أنشطتها، ويمكن اعتبارها واحدة من أهم شركات التغطية في وزارة المخابرات في بورصات التجارة الخارجية، وخاصة في مجال النفط والبتروكيماويات.

شركة «كيميا سازان كسرى»

دخلت شركة التكرير هذه المجال الاقتصادي في شهر فبراير 2015 بهدف تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وحدة تكرير المكثفات الغازية بطاقة 60.000 برميل يوميًا من المكثفات الغازية، في الموقع 2 بـ»عسلوية».

المجال التجاري

شركة جوهر طلايي باسجارد

دخلت شركة صباميهن القابضة المجال التجاري عام 2013 بموجب تسجيلها برقم 437445. وشركة «جوهر طلايي باسجارد» واحدة من موردي المواد اللازمة لصناعة الصلب في إيران.

تعد شركة «جوهر طلايي باسجارد» حاليًا، الممثل الرسمي للشركتين الهنديتين «HEG» و»GIL»، وهما من أكبر وأبرز الشركات المصنعة لإنتاج إلكترودات الجرافيت على الصعيد العالمي في إيران.

مجال التأمين

شركة خدمات حيات أمن

بدأت هذه الشركة نشاطها عام 2001 بموجب التسجيل برقم 176471، ويعتبر تقديم خدمات التأمين المختلفة من خلال الوساطة المالية للتأمين في إيران هو المهمة الأكثر أهمية للشركة، وتقوم في الوقت الراهن بتقديم خدمات التأمين في قطاعات الهندسة والسفن والطائرات والسيارات والحريق.

كما أن هذه الشركة ترتبط حاليًا باتفاق تعاون مع صندوق الابتكار والازدهار والمركز الوطني ورابطة أصحاب العمل لرعاية المواطنين الأجانب وإقامتهم وتوظيفهم، بالإضافة إلى حصولها على ترخيص لإصدار بوليصة تأمين للمواطنين الأجانب في إيران.

الإنترنت إلى المنجم

قامت شركة صباميهن القابضة بتأسيس شركة باسم فراز أنديشان سامانه جستر صبا بهدف تنفيذ المشاريع والمشاريع البحثية والتطبيقية والاستراتيجية والتقنية والمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تمارس الشركة القابضة نشاطها في مجال الزراعة والصناعة، وتواصل الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع مع شركتي خوشه‌ صبا ونجين سبز آبير.

تكنولوجيا المعلومات

تعمل شركة فراز أنديشان سامانه جستر صبا في مجال تصميم البرمجيات وتطويرها، واستخراج البيانات، والتطبيق بمركز العمليات الأمنية وإدارة البيانات الضخمة، وقد حصلت على الموافقات من عدة مراكز لإصدار الترخيص بممارسة أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وأحد هذه المراكز هيئة التنظيم النقابي على الحاسب الآلي في البلاد، وتعمل في مجالات العمليات الأمنية ومراقبة الفيديو وحماية الإلكترونيات والبرمجيات.

الزراعة والصناعة

دخلت شركة صباميهن القابضة مجال الزراعة والصناعة في أوائل 2011، وأعلنت هذه الشركة القابضة أنها تخطط لتصبح واحدة من أفضل العلامات التجارية في المستقبل داخل إيران وخارجها.

شركة نجين سبز آبير

بدأت هذه الشركة نشاطها الرسمي عام 2005 بموجب التسجيل برقم 259334، وأنشأت قبل التسجيل الرسمي في المجال الزراعي عام 1996 بستانًا للزيتون على مساحة تزيد على 250 هكتارا في منطقة طارم في زنجان.

شركة خوشه صبا

تعتبر شركة خوشه صبا واحدة من الشركات التابعة لشركة «نجين سبز آبير» التي كانت قد تولت عام 2016 إنشاء مشروع تبلغ مساحته 24 ألف هكتار في منطقة «قلي بيجلو» في المنطقة الحرة المعروفة بـ»أرس» في محافظة آذربيجان الشرقية.

مجال التعدين

دخلت شركة صباميهن القابضة هذا المجال من خلال شركة آتين معدن ميديا بغية الاستثمار في مجال استكشاف مناجم جديدة والقيام بجميع العمليات التجارية وتسويق المنتجات وتصدير واستيراد المعادن والمعدات والآلات وقطع الغيار والحصول على توكيلات أجنبية في مجال التعدين وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

شركة آتين معدن ميديا

تمارس شركة آتين معدن ميديا التي تم تسجيلها في يوليو 2016 برقم 495804 في طهران أنشطتها في مجال الاستكشاف والاستخراج والمعالجة وتجارة المعادن، ولديها حاليًا بعد الارتباط غير المباشر بوزارة المخابرات 10 مشاريع تعدين في جميع أنحاء إيران.

مجالات عمل شركات مخابرات الملالي

01 النفط والغاز والبتروكيماويات

02 سوق الأوراق المالية

03 الزراعة والصناعة

04 البناء والتشييد

05 الفواكه المجففة

06 المشاريع البحثية والتطبيقية

07 قطاع التأمين

08 الطاقة والتعدين

09 تكنولوجيا المعلومات

10 التأجير التمويلي

11 رعاية المواطنين الأجانب وتأمينهم