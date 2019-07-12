"الانتقالي السوداني" يحبط محاولة انقلاب في السودان

ذكر التلفزيون السوداني نقلاً عن لجنة الأمن والدفاع التابعة للمجلس العسكري الانتقالي، اليوم الخميس، أنه جرى الكشف عن محاولة انقلابية، واعتقال الضباط المتورطين بهذه المحاولة.

وأفاد بيان عن المجلس العسكري الانتقالي، بأن "هناك مجموعة رافضة لتأييد الجيش السوداني للمطالب الشعبية"، لافتاً إلى أن "المحاولات الانقلابية لن تتسب إلا بتأزيم الأوضاع والتدهور الأمني".

وأكد البيان توقيف الضباط المتورطين بالمحاولة الانقلابية، مشدداً على أن صناديق الاقتراع ستكون الوسيلة الوحيدة للتغيير".

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وتأتي هذه المحاولة، بعدما أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، أنه سيسلم وثيقة الاتفاق إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات الشعبية، لافتاً إلى أنه لن يتم التوقيع عليها الخميس، كما كان متوقعاً.

وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن إجراءات الوثيقة من حيث الصياغة النهائية ستكتمل الأربعاء، مضيفاً أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال صخم خلال الأيام المقبلة.

من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديموقراطية، مؤكدة مجدداً أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق.