كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تعتقل "أم المجاهدين" في تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الخميس، واحدة من أخطر نساء تنظيم "داعش" الإرهابي، يطلق عليها لقب "أم المجاهدين" في مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات، ألقت القبض على متهمة مطلوبة بقضايا إرهابية، تسمى "أم المجاهدين" لدى "داعش" الإرهابي.

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وأوضحت الخلية، أن لقب المتهمة، كون لديها اثنين من أولادها، وإخوتها ينتمون لهذه العصابات الإجرامية، كما أنها جعلت من بيتها وكرا للإرهابيين.

وأضافت الخلية، ألقي القبض على المتهمة، في منطقة سومر في الجانب الأيمن، لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود معلومات استخباراتية من قبل مصادر شعبة استخبارات كهرباء الغربية.