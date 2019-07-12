كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حمد بن جاسم" يستثمر أموال القطريين في الملاهي الليلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم استحوذ على ربع إمبراطورية قطب المطاعم والملاهي الليلية في المملكة المتحدة ريتشارد كيرنج، في إطار صفقةٍ يُعتقد أن قيمتها تناهز 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار).

وتسمح لـ ابن جاسم وهو أحد قطبيْ تنظيم الحمدين المُهيمن على الحكم في قطر- بالاستحواذ على 25% إضافيةٍ من مجموعة الأندية الليلية والمطاعم والممتلكات الأخرى التابعة لكيرنج.

وأوضحت الصحيفة -في تقريرٍ سلسلة الصفقات المثيرة للجدل التي وقف وراءها رئيس وزراء قطر السابق في العاصمة البريطانية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي شملت خطة إنقاذ مصرف باركليز من الإفلاس، وابتلاع ” الدوحةِ ” لمتجر هارودز الشهير من مالكه السابق محمد الفايد عام 2010.

وفتحت سلطات الادعاء البريطاني تحقيقاً مكثفاً استمر عدة سنوات بشأن شبهات الفساد التي شابت صفقة إنقاذ ” باركليز ” ، وأحالتها في نهاية المطاف إلى القضاء، في دعوى يُتهم فيها عددٌ من قيادات المصرف العريق، بمنح ” عمولاتٍ سريةٍ ” لرئيس الوزراء القطري السابق، بهدف تأمين الحصول على دعمٍ ماليٍ من الدوحة، خلال فترة تولي ابن جاسم لمنصبه في الفترة ما بين عامي 2007 و2013.