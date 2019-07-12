كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مولر" يمثل أمام لجنتين بمجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدلي المحقق الخاص السابق روبرت مولر، بشهادته أمام لجنتين في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء المقبل، بحسب جدول المواعيد الرسمية.

وسوف يمثل مولر أمام اللجنة القضائية في الصباح ثم يتوجه سريعاً إلى لجنة الاستخبارات منتصف اليوم.

ويمكن أن يحد ضيق الجدول من عدد الأسئلة التي سوف يطرحها النواب على المحقق السابق.

ورأس مولر فريقاً كتب التقرير بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وأي صلة بحملة الرئيس دونالد ترامب وكذلك مزاعم بعرقلة سير العدالة فيما يتعلق بالتحقيق.

ولم يحسم التقرير مسألة تواطؤ ترامب مع روسيا ولم يصل إلى نتيجة بشأن العرقلة.

Advertisements

ووصف ترامب التقرير بأنه نصر حتى على الرغم من أن خصومه يشيرون إلى المشاكل الكثيرة التي ألقى مولر الضوء عليها.

وقال مولر إن "التقرير بمثابة شهادته وليس من الواضح ما إذا كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق سوف يحيد عن استنتاجاته المكتوبة في جلسة الاستماع".

ويعتبر المثول أمام اللجنتين حدثاً مهماً بالنسبة للنواب الديمقراطيين الذين يدفعون لبدء اتخاذ إجراءات خاصة بتوجيه اتهام بالتقصير في أداء المهام ضد ترامب.

غير أن قيادة الحزب مازالت أكثر حذراً بشأن بدء مثل هذه الإجراءات.