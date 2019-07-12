كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني يحبط محاولة انقلابية فاشلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة.

وقال المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الخميس، إنه تم اعتقال وتوقيف مجموعة ضباط وضباط صف خططوا لمحاولة انقلاب.

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وأكد المجلس الانتقالي في بيان له، أن القوات الأمنية ستحافظ على أمن السودان، و التنافس في حكم البلاد يجب أن يكون عبر الانتخابات وليس بالانقلابات.

وأشار إلى أن هناك مجموعة رافضة لتأييد الجيش السوداني للمطالب الشعبية، منوها بأن المحاولات الانقلابية لن تتسب إلا بتأزيم الأوضاع والتدهور الأمني.

وتابع: "صناديق الاقتراع ستكون الوسيلة الوحيدة للتغيير".