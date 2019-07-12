كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تويتر" يتحقق في بلاغات أسباب انقطاع الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، إنه "يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع".

وأظهر موقع داون ديتكتور دوت كوم المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.

وبحسب موقع "داون يتكتور" المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث توقفت خدمات تويتر في القارات الخمسة، لكن أكبر عدد من المستخدمين المتضررين اكتشفوا في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية يليها اليابان والبرازيل والهند والأرجنتين وكولومبيا وبيرو.