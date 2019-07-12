كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ناسا": من يقوم بالتخييم يفهم سر رفرفة العلم على القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وكالة ناسا الأمريكية، بيانًا تفسر فيه سر رفرفة العلم الأمريكي على القمر، قبل 50 عامًا على الرغم من عدم وجود غلاف جوي عليه.

وتحتفل وكالة ناسا، بالذكرة الخمسين لـ "مهمة أبولو 11"، والتي شهدت وضع أول قدم بشرية على سطح القمر، وزرع علم الولايات المتحدة على سطح القمر.

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وكانت صورة العلم الأمريكي وهو يرفرف أحد أهم الأسباب التي اعتمد عليها البعض كدليل على أن هبوط رواد “ ناسا ” على القمر لا يمت للحقيقة بصلة.

وقالت ناسا : "لا تحتاج جميع الأعلام إلى النسيم، على الأقل ليس في الفضاء، فعندما كان رواد الفضاء يزرعون سارية العلم على السطح، قاموا بتدويرها ذهابا وإيابا لاختراق التربة القمرية بشكل أفضل، وأي شخص يقوم بالتخييم يعرف كيف يعمل هذا الأمر، وبالطبع رفرف العلم نتيجة لذلك".

وتابعت أن قوة الدفع التي صاحبت وضع العلم ستؤدي بشكل طبيعي إلى تشكل تموجات في قطعة القماش، بشكل لا يحتاج إلى النسيم ليتحرك العلم.