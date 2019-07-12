مقتل مطلوب للقضاء بهجوم مسلح شمال غربي بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن مطلوبا للقضاء العراقي قتل بهجوم مسلح شمال غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار اليوم باتجاه شخص في منطقة الحرية شمال غربي بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وبعد تفتيش المقتول وادارج اسمه على جهاز اللاب توب تبين انه مطلوب بقضيتي قتل وخطف"، مشيرا الى ان "الجثة نقلت الى دائرة الطب".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.