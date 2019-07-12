اعتقال شخص ابتز امراة مقابل المال في بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت شخصا ابتز امراة مقابل المال وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السمرية نيوز، ان "امرأة استنجدت بدوريات نجدة بغداد ضمن تقاطع الجادرية ادعت بقيام شخص معروف من قبلها بابتزازها الكترونيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب منها مبلغ من المال مقابل عدم نشر صورها".
واضاف ان "دوريات المرابطة تمكنت من اعتقال الشخص وتسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية".
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