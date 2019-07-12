أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" لقناة "LBC" أن "الحديث عن عقوبات قد تطال حلفاء "حزب الله" من التيار جرى الحديث عنه سابقا"، مشيرةً الى أن هذا الأمر تم طي صفحته".
ولفتت المصادر الى أن "العقوبات على النائبين محمد رعد وأمين شري هي لزوم ما لا يلزم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـ LBC: الحديث عن عقوبات على حلفاء حزب الله من التيار تم طي صفحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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