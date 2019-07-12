مصادر الوطني الحر لـ LBC: الحديث عن عقوبات على حلفاء حزب الله من التيار تم طي صفحته

أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة "LBC" أن "الحديث عن ​عقوبات​ قد تطال حلفاء "​حزب الله​" من التيار جرى الحديث عنه سابقا"، مشيرةً الى أن هذا الأمر تم طي صفحته".

ولفتت المصادر الى أن "العقوبات على النائبين ​محمد رعد​ و​أمين شري​ هي لزوم ما لا يلزم".