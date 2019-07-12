أكّد عضو"تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون، في تصريح تلفزيوني، أن "الجلسة النيابية يمكن أن تكون أول مناسبة لجمع الحكومة، ففي أي لحظة خلال الأيام الثلاثة يمكن للحكومة أن تجتمع وتقر قطع الحساب"، مشيرًا إلى أن "دستوريًا يمكن للمجلس النيابي أن يقر الموازنة إنما لا يمكن أن تنشر من دون قطع الحساب بحسب الدستور".
ولفت عون إلى أن "العلاقة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حسنة"، كاشفًا عن "أننا لم نضع شروطًا مسبقة للمشاركة في جلسة الحكومة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر عون: لم نضع شروطًا مسبقة للمشاركة في جلسة الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.