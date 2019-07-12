عون: لم نضع شروطًا مسبقة للمشاركة في جلسة الحكومة المقبلة

أكّد عضو"تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في تصريح تلفزيوني، أن "الجلسة النيابية يمكن أن تكون أول مناسبة لجمع الحكومة، ففي أي لحظة خلال الأيام الثلاثة يمكن للحكومة أن تجتمع وتقر قطع الحساب"، مشيرًا إلى أن "دستوريًا يمكن للمجلس النيابي أن يقر ​الموازنة​ إنما لا يمكن أن تنشر من دون قطع الحساب بحسب ​الدستور​".

ولفت عون إلى أن "العلاقة مع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ حسنة"، كاشفًا عن "أننا لم نضع شروطًا مسبقة للمشاركة في ​جلسة الحكومة​ المقبلة".