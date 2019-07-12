كيدانيان: مكتب وزارة السياحة سيعمل على مدى 24 ساعة يوميا في مطار بيروت

أكد وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ في حديث تلفزيوني له أنه "في بداية الموسم السياحي كنا نستقبل الوافدين السواح ونستضيفهم، وسنستمر بذلك "، مشيراً الى ان "مكتب ​وزارة السياحة​ سيعمل على مدى 24 ساعة يوميا في ​مطار بيروت​".

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