وفد دبلوماسي روسي في أنقرة للبحث بعقد لقاء جديد بصيغة "أستانا" حول سوريا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​، ​ألكسندر لافرينتييف​، ونائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي فيرشينين​، مع مسؤولين أتراك، في ​أنقرة​، الوضع في ​محافظة إدلب​ السورية.

وأوضحت ​وزارة الخارجية الروسية​ في بيان لها أن "المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي ​إبراهيم قالن​، ونائب وزير الدفاع، يونس أمره قره عثمان أوغلو، ونائب وزير الخارجية، سيدات أونال، شاركوا في اللقاء من الجانب التركي.

وأشارت الخارجية الى أنه "قد بحث الجانبان وبصورة مفصلة "الأوضاع في سوريا وفي منطقة ​الشرق الأوسط​ بأسرها، وناقشا الوضع في إدلب في ضوء تصاعد التهديد الإرهابي هناك، وضرورة ضمان حماية المدنيين وكذلك العسكريين الروس والأتراك".

وأشارت الوزارة إلى أن "اللقاء تناول تبادل الآراء بشكل موسع حول ملف التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على استكمال عملية تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها، بموجب قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

ولفتت الى ان "الجانبين بحثا أيضا التحضيرات لعقد لقاء دولي جديد ضمن صيغة أستانا" (روسيا، تركيا، إيران) حول سوريا، مطلع شهر آب المقبل، في عاصمة كازاخستان، نور سلطان".