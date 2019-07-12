ارتفاع عدد قتلى غرق قارب المهاجرين قبالة تونس لـ 58

أعلن ​الهلال الأحمر​ التونسي أن عدد قتلى قارب ​المهاجرين​ الذي غرق في الأسبوع الماضي قبالة سواحل تونس ارتفع إلى 58 بعد انتشال ​خفر السواحل​ 38 جثة.

ويعتقد الهلال الأحمر التونسي أن العدد النهائي للقتلى قد يتجاوز 80 مما يجعلها واحدة من أسوأ كوارث قوارب المهاجرين حتى الآن.

وقالت مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لشؤون ​اللاجئين​ الأسبوع الماضي إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص كانوا على متن القارب المكتظ لكن أحدهم توفي في وقت لاحق.