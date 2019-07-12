ارتفاع عدد قتلى غرق قارب المهاجرين قبالة تونس لـ 58

أعلن الهلال الأحمر التونسي أن عدد قتلى قارب المهاجرين الذي غرق في الأسبوع الماضي قبالة سواحل تونس ارتفع إلى 58 بعد انتشال خفر السواحل 38 جثة.
ويعتقد الهلال الأحمر التونسي أن العدد النهائي للقتلى قد يتجاوز 80 مما يجعلها واحدة من أسوأ كوارث قوارب المهاجرين حتى الآن.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص كانوا على متن القارب المكتظ لكن أحدهم توفي في وقت لاحق.
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