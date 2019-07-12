الأسطول الأميركي الخامس: نعمل للدفاع عن حرية حركة التجارة والملاحة البحرية

أعلن الأسطول الأميركي الخامس في بيان "أننا نعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء آخرين للدفاع عن حرية حركة التجارة والملاحة البحرية".

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