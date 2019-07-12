حكومة الوفاق الليبية تطالب باريس بتقديم توضيحات بشأن وجود أسلحة فرنسية في ليبيا

طالب وزير الخارجية ب​حكومة​ الوفاق الليبية المعترف بها من ​الامم المتحدة​، ​محمد الطاهر سيالة​ نظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​ "بتوضيح الآلية التي وصلت بها الأسلحة الفرنسية التي عثر عليها داخل قاعدة تابعة للمشير ​خليفة حفتر​ في غريان، ومتى تم شحنها وكيف سُلِّمت".

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