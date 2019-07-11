تحويل مقهى إلى وكر دعارة.. اعتقال شخصين سلما مبلغا ماليا مقابل ممارسة الجنس!

ألقت عناصر الشرطة بتارودانت، ليلة أمس الأربعاء، القبض على سيدة رفقة شخص، بعد ضبطها متلبسين بممارسة الجنس داخل مقهى بالمدينة.

وذكرت مصادر محلية، أنه توقيف المعنيين بالأمر، جاء بعد إخبارية حول الواقعة، ليتم مداهمة المقهى والقبض على المتهمين في حالة تلبس.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يشاع أن المقهى المعنية تعد مكاناً لممارسة الفساد، مقابل مبلغ مالي يُسلم لصاحبها، حيث فتح تحقيق مع صاحب المقهى أيضا.

هذا وتم وضع الموقوفين، تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار نتائج التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل عرضهما على العدالة.