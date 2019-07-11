“نسور قرطاج” ينهون أحلام مدغشقر ويضربون موعدا مع السنغال في نصف النهائي

أنهى المنتخب التونسي، مغامرة مدغشقر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بالفوز عليه اليوم الخميس، بثلاثة أهداف للاشيء، ضمن آخر مباراة عن دور ربع النهائي.

وخلصت مجريات الشوط الأول إلى التعادل السلبي، قبل أن يظهر فرجاني ساسي ويوقع على الهدف الأول لـ”نسور قرطاج” بعد مرور 7 دقائق على بداية الفصل الثاني للمواجهة، التي احتصنها ملعب السلام في القاهرة.

وعزز القائد يوسف المساكني تقدم تونس بالهدف الثاني في الدقيقة 60، وفي الوقت البديل اختتم نعيم سليتي الثلاثية، ليعلن الكاميروني نيانت أليوم عن صافرة النهاية، بتحقيق “نسور قرطاج” فوزهم الأول في البطولة، وبالتالي التأهل للمربع الذهبي.

ويلاقي منتخب تونس في نصف النهائي، الأحد المقبل، المنتخب السنغالي، الذي أزاح من طريقه “سناجب” بنين، أمس الأربعاء، بهدف دون مقابل.