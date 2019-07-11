حرائق عين الحصن تأتي على 80 هكتارا.. والسيطرة على الوضع شبه كاملة

أفاد القائد الجهوي للوقاية المدنية في جهة الشمال، الكولونيل عبد الرحيم القباج، عن سيطرة شبه كاملة على الحريق، الذي اندلع، أمس الأربعاء، بالغابة المحيطة بالجماعة الترابية عين الحصن.

وكشف القباج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحريق تسبب في إتلاف 80 هكتارا من الغطاء الغابوي، المكون من الصنوبريات والأصناف النباتية الثانوية، مشيرا إلى أن الحصيلة إلى حدود اللحظة مؤقتة.

وأكد المصدر ذاته أن الجهود متواصلة لاحتواء الحريق، مرجحا أن هبوب رياح قوية ساهم في انتشار ألسنة اللهب بسرعة كبيرة، ما زاد من صعوبة مهمة فرق التدخل.

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وأبرز القباج أنه تمت تعبئة عشرات الشاحنات الصهريجية، التابعة للوقاية المدنية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فضلا عن طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية من نوع “كاندير”، وسيارات إسعاف إلى جانب المئات من أفراد الجيش، والقوات المساعدة، وأعوان المياه والغابات، والإنعاش الوطني، لإخماد الحريق.

وكان والي جهة الشمال، محمد امهيدية، قد انتقل رفقة عدد من المسؤولين في الجهة إلى مكان الحريق للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن اشتعال الألسن النارية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر “اليوم24” رجحت أن يكون سبب الحريق رمي سيجارة مشتعلة في الغابة، فيما قالت رواية أخرى إنه قد تكون قطعة زجاج عكست أشعة الشمس، وتسببت في اشتعال النيران.