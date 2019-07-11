جزئيات بسيطة تفصل غريزمان على التوقيع في كشوفات برشلونة

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، إن فريق برشلونة الإسباني دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتليتيكو مدريد.

وأضافت “ليكيب”، أن التحويل المصرفي سيكون ساري المفعول غدا الجمعة، وهو اليوم الذي يستطيع من خلاله غريزمان التوقيع بشكل رسمي في كشوفات النادي الكطلوني، والبالغة مدته خمس سنوات كما قالت الصحيفة ذاتها.

وباتت جزئيات بسيطة تفصل اللاعب الفرنسي عن الانضمام لصفوف بطل إسبانيا، علما أن غريزمان لم يحضر إلى تداريب الأتليتيكو الخاصة بفترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان نجم منتخب فرنسا أعلن مع نهاية الموسم الماضي، عن تركه فريق العاصمة الإسبانية، بعد أن انضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014، كما أن الأتليتيك منح رقم 7 الخاص بغريزمان، إلى لاعبه الجديد جواو فيليكس.