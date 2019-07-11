كأس أمم أفريقيا: الجزائر تطيح بساحل العاج وتتأهل لنصف النهائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأهّل المنتخب الجزائري لنصف النّهائي في كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، بعد أن أطاح بمنتخب ساحل العاج بنتيجة 3 - 4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في مباراة ربع النّهائي، مساء اليوم الخميس في السّويس بمصر.

وافتتح المنتخب الجزائري، أبرز المرشّحين لإحراز اللقب، التسجيل في الدقيقة 20 عبر سفيان فغولي، قبل أن يعادل جوناثان كودجيا في الدقيقة 62. وفي ركلات الترجيح، استفاد محاربو الصحراء بقيادة المدرب جمال بلماضي، من تصدي حارس مرماهم رايس مبلوحي للركلة الترجيحية الثالثة وإضاعة سيري داي للركلة الخامسة التي ارتدت من القائم الأيمن، ليبلغوا الدور نصف النهائي للبطولة للمرة الأولى منذ 2010.

وخاض المنتخبان مباراة تعد من الأقوى في النسخة الثانية والثلاثين من البطولة القارية، وبقيت الندية فيها حتى الثواني الأخيرة بين الجزائر المرشحة الأبرز للقب 2019، وساحل العاج بطلة 1992 و2015.

وتفوق المنتخب الجزائري في الشوط الأول بهدف أتى بفضل انتزاع المهاجم بغداد بونجاح الكرة على مشارف المنطقة العاجية، ليستحصل عليها رامي بن سبعيني على الجهة اليسرى ويحولها لداخل المنطقة، فتتحول مباشرة من فغولي إلى داخل شباك الحارس العاجي سيلفان غبوهوو.

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وفي الثواني الأولى من الشوط الثاني، حصل الجزائريون على فرصة مثالية لتعزيز النتيجة بعدما انتزع بونجاح ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل الحارس العاجي، لكن مهاجم فريق السد القطري الذي انبرى بنفسه للركلة، سددها عالية لتلامس العارضة وتتابع طريقها إلى خارج المرمى.

ودفع مقاتلو الصحراء ثمن الركلة المهدورة بعد نحو ربع ساعة، عندما شنت ساحل العاج هجمة سريعة قادها ولفريد زاها، ومرر خلالها الكرة إلى كودجيا الذي راوغ بمجهود فردي رائع، وسدد بالقدم اليسرى بقوة من داخل المنطقة، مكبدا الجزائر أول هدف في مرماها في البطولة.

وبعدما امتدت المباراة لركلات الترجيح، منح مبولحي زملاءه الأفضلية بالتصدي للثالثة التي نفذها ولفريد بوني. وسنحت للجزائري يوسف بلايلي فرصة حسم النتيجة عندما انبرى للركلة الخامسة لفريقه لكنها ارتدت من القائم الأيمن، قبل أن يتقدم سيري داي لتنفيذ الركلة الخامسة لساحل العاج، وترتد من القائم ذاته معلنة تأهل الجزائر لنصف النهائي.

وتلاقي الجزائر نيجيريا الأحد في القاهرة، لمواصلة البحث عن لقب ثانٍ بعد 1990 على أرضها.