خلل عالمي في موقع "تويتر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد موقع "تويتر" للعمل، الخميس، بعدما تعطّل على نطاق واسع حول العالم، لنصف ساعةٍ تقريبًا.
واشتكى مستخدمون للموقع من عدم إمكانيّة الدخول إليه بتاتًا عبر الحاسوب، بينما توقّف التطبيق على الهاتف عن التحديث تمامًا.
بعدها، عاد الموقع للعمل، وغرّد في حسابه الرسمي "اشتقتم إليّ؟".
وأظهر موقع "داون ديتكتور دوت كوم"، المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث، إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.
والأسبوع الماضي، قال مستخدمو المنصات الاجتماعية التابعة لشركة "فيسبوك"، أن كل من تطبيق التراسل "واتساب" وتطبيق مشاركة الصور "إنستغرام" ومنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقفت عن العمل بشكل جزئي أو كلي في أنحاء العالم.
واشتكى المستخدمون من بُطئ إرسال الرسائل عبر "واتساب"، فيما تذمر آخرون من عدم تمكنهم من دخول "فيسبوك" و"إنستغرام".
تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماسنجر"، تعطلت أكثر من مرّة خلال الأشهر الأخيرة.
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