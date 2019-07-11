شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة من بريطانيا لإيران بعد اعتراض ناقلة في "هرمز" والان مع التفاصيل

حذرت المملكة المتحدة إيران من سلوكها المزعزع للاستقرار في منطقة الخليج العربي، مؤكدة أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية.

وقال ممثل للحكومة البريطانية في بيان الخميس إن "الفرقاطة مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها".

وأضاف المتحدث: "قلقون بسبب هذه الخطوة ونواصل حث السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة".

وجاء الحادث بعد نحو أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.

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وعقب توقيف بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق هددت طهران لندن بما وصفته "تداعيات" يجب عليها أن تتحملها، وتعهدت بالرد على هذا التوقيف.

ويأتي التهديد الجديد للملاحة الدولية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشكيل تحالف عسكري من أجل حماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب من هجمات إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من طهران.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية ولا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قد أكد، في تصريحات صحفية، الشهر الماضي، أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما، وتعرضت للهجوم على بُعد نحو 45 كم (25 ميلا) قبالة الساحل الإيراني.

ووجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان الذي يعد الحادث الثاني في غضون شهر بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.