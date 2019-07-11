سرقة منزل بعملية سطو مسلح في بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بسرقة منزل بعملية سطو مسلح في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل ضمن منطقة سبع قصور ببغداد، وقاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم تقدر ثمنها، بعد احتجاز افراد العائلة في احدى الغرف تحت تهديد السلاح".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر امسه، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.