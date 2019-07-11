2019-07-11 | 23:21
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جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، ثقتها بالمدرب أيوب أديشو على رأس الملاك الفني لفريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.
وحسمت ادارة القوة الجوية مساء اليوم الخميس كافة تفاصيل العقد مع المدرب أيوب اديشو، لقيادة الصقور في الموسم المقبل بعقد يمتد لموسم واحد.
يشار إلى أن المدرب أيوب اديشو، قد أستلم مهام تدريب القوة الجوية، بداية المرحلة الثانية من الموسم الحالي خلفاً للمدرب باسم قاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. القوة الجوية يجدد الثقة بأوديشو لموسمٍ آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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