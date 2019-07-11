رسمياً.. القوة الجوية يجدد الثقة بأوديشو لموسمٍ آخر

وحسمت ادارة القوة الجوية مساء اليوم الخميس كافة تفاصيل العقد مع المدرب أيوب اديشو، لقيادة الصقور في الموسم المقبل بعقد يمتد لموسم واحد.

يشار إلى أن المدرب أيوب اديشو، قد أستلم مهام تدريب القوة الجوية، بداية المرحلة الثانية من الموسم الحالي خلفاً للمدرب باسم قاسم.