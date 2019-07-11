اشتباكات عنيفة لليوم الثاني بين الجيش السوري و"النصرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل أكثر من 100 في صفوف قوات الجيش السوري والمليشيات الإرهابية على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) خلال اشتباكات عنيفة منذ مساء الأربعاء الماضي، بين الطرفين في شمال غرب سوريا.

واندلعت الاشتباكات ليل الأربعاء إثر شنّ المليشيات الإرهابية وبينها هيئة تحرير الشام هجوماً تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة الشمالي الغربي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسببت المعارك بمقتل 57 عنصراً من قوات الجيش السوري و44 إرهابيا وفق المرصد، وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "لا يزال القتال مستمراً، مع شنّ قوات النظام هجوماً معاكساً لاستعادة القرية، يتزامن مع قصف جوي ومدفعي لقوات النظام" على مناطق سيطرة المليشيات.

ويشهد ريف حماة الشمالي منذ أسابيع جولات من المعارك، تسبّبت إحداها في يونيو/حزيران بمقتل 250 شخصا من الطرفين في ثلاثة أيام، بحسب المرصد.

وتتزامن المعارك مع استمرار الغارات على مناطق عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.