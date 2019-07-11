المستشار سعيد مرعي.. الرئيس الـ18 لأعلى هيئة قضائية في مصر

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، ليصبح الرئيس الثامن عشر في تاريخ أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وكان السيسي، أصدر الخميس، قرارًا بتعيين المستشار سعيد مرعي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير خلفًا للمستشار الدكتور حنفي جبالي المنتهية ولايته في 14 يوليو/تموز لبلوغه سن التقاعد، ليكون بذلك الرئيس رقم 18 في تاريخ المحكمة الدستورية العليا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية عقب أدائه اليمين الدستورية.





وأشار السيسي، خلال الاجتماع، إلى دور المحكمة الدستورية في الحفاظ على النظام القانوني والدستوري، وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة قيام مختلف الأجهزة الحكومية بتقديم الدعم اللازم للمحكمة الدستورية لضمان أدائها مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

وقبل أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية الجديد اليمين، منح السيسي المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

Advertisements





وأعرب الرئيس المصري عن خالص تقديره للمستشار حنفي جبالي لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.

المستشار سيد مرعي من مواليد 30 أغسطس 1954، شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها.

وحصل مرعي على ليسانس الحقوق عام 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.

وفور تخرجه عين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة (هيئة قضائية مصرية)، وفي 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ في التدرج الوظيفي، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) .

وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل في عام 1999 رئيسا للهيئة.

وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر في عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.

وفي 24 أبريل/نيسان ٢٠١٨، انتخب مرعي، أمينا عاما لاتحاد المحاكم الدستورية العربية لمدة 4 سنوات.

