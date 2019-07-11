تهديدات إيران وتفجيرات بنغازي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة.



ففي عالم السياسة، يبرز "برلمان إيران يهدد بخروقات جديدة للاتفاق النووي"، "وكالة تابعة للحرس الثوري الإيراني تهدد باستهداف الملاحة الدولية"، "القيادة المركزية الأمريكية: تهديد الملاحة يتطلب حلا دوليا"، "روسيا تقلم أظافر إيران بسوريا.. والفرع (108) كلمة السر"، "أردوغان يعجل بالصدام مع ترامب ويتسلم (إس-400)"، "القبض على قبطان ناقلة النفط الإيرانية ومساعده في جبل طارق"، "المسماري يتهم أردوغان بالمسؤولية عن تفجيرات بنغازي"، "حفتر يأمر بتحقيق عاجل في تفجيرات بنغازي الإرهابية"، "خبراء سودانيون: دور محوري للسعودية والإمارات بالتسوية السياسية".

أما في الاقتصاد فتطالعون: "أزمة جديدة لقطر.. الدوحة تخفض شحنات النفط 50 %"، "بفعل العقوبات.. إيران تفقد 42% من قدرتها الإنتاجية من النفط في يونيو"، "باريس تغضب ترامب.. فرنسا تقر نهائيا فرض الضريبة على عمالقة الإنترنت"، "بيتكوين تخسر 7.7 % بسبب عملة فيسبوك"، "أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2020".

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وإلى الملاعب تجدون: برشلونة يتفوق على سان جيرمان في صراع ضم ناشئ وست بروميتش.

وفي الفن تجدون: The Bard of blood.. دراما هندية تجمع شاروخان وهاشمي على نتفليكس.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 11 يوليو/تموز 2019.

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