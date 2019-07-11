الان تتابع إخلاء مسجدين في ميونيخ بعد تهديدات بوجود قنابل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، مسجدين في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلهما.

وقالت الشرطة: إن “رسالتين بالبريد الإلكتروني حملتا نفس مضمون التهديد وجهتا” ظهر اليوم الخميس، إلى المسجدين الكائنين بحيي باسينج وفرايمان بالمدينة.

وأعلنت وجود درجة عالية من الخطورة في الموقعين، لكنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية بعد نهاية مهمة تفتيش المسجدين إنهم لم يعثروا على شيء.

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يأتي ذلك بعد يومين من إخلاء المسجد المركزي بمدينة كولونيا، الثلاثاء الماضي، على خلفية تهديد مزعوم بوجود قنبلة.

قالت الشرطة الألمانية في بيان: “وصل المسجد خطاب إلكتروني يحوي تهديدا كبيرا ما تطلب التصرف بسرعة، ونواصل عملية فحصه وتفتيشه”.

ووفق البيان، انتشر عدد كبير من سيارات وعناصر الشرطة في محيط المسجد.

ولم تنشر أي معلومات عن فحوى خطاب التهديد، أو النتائج النهائية لتفتيش المسجدين.

وشهدت الأشهر الأخيرة في ألمانيا تكرار عمليات تهديد بوجود قنابل في مبانٍ عامة ثبت أنها جميعا لم تكن حقيقية.