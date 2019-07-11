السودان .. المجلس العسكري يحبط محاولة إنقلاب فاشلة

أعلن المجلس الإنتقالي العسكري في السودان، عن إحباط محاولة إنقلاب فاشلة كان عدد من الضباط يعتزمون تنفيذها .

وأوضح بيان صادر عن المجلس، أنه تم إعتقال مجموعة ضباط خططت لمحاولة انقلاب في البلاد .. لافتاً إلى أن الضباط خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي .

وتعتبر هذه ثالث محاولة إنقلاب تشهدها السودان منذ عز الرئيس عمر البشير .

وتزامنت هذه المحاولة الفاشلة، مع توارد الأنباء عن توافق المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية في السودان على الصيغة النهائية للاتفاق ,

وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، قال إن لجنة الصياغة القانونية للاتفاق قد أجّلت تسليم وثيقة الاتفاق إلى الخميس لأسباب فنية.