السودان .. المجلس العسكري يحبط محاولة إنقلاب فاشلة

أعلن المجلس الإنتقالي العسكري في السودان، عن إحباط محاولة إنقلاب فاشلة كان عدد من الضباط يعتزمون تنفيذها .
وأوضح بيان صادر عن المجلس، أنه تم إعتقال مجموعة ضباط خططت لمحاولة انقلاب في البلاد .. لافتاً إلى أن الضباط خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي .
وتعتبر هذه ثالث محاولة إنقلاب تشهدها السودان منذ عز الرئيس عمر البشير .
وتزامنت هذه المحاولة الفاشلة، مع توارد الأنباء عن توافق المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية في السودان على الصيغة النهائية للاتفاق ,
وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، قال إن لجنة الصياغة القانونية للاتفاق قد أجّلت تسليم وثيقة الاتفاق إلى الخميس لأسباب فنية.
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