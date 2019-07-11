الجيش الليبي ينجح في الوصول لاتفاق تهدئة بمدينة مرزق

أعلنت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي التوصل لاتفاق تهدئة في مدينة مرزق جنوب البلاد.

وبحسب موقع العين الإخبارية، فقد ذكرت الكتيبة، في بيان لها الخميس، أن بنود اتفاق التهدئة تنص على وقف إطلاق النار في كل مناطق التماس شمالا مدينة مرزق.

وتابعت الكتيبة أن الاتفاق نص على "إعادة الأجهزة الأمنية في مرزق للقيام بواجباتها بشكل عاجل، وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة وفتح المسارات الرئيسية، وإزالة السواتر الترابية، ووقف جميع الحملات الإعلامية التي تدعو إلى العنف والكراهية".

واشتملت البنود على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من أجرم وثبت تورطه في الجرائم بالمدينة، وتشكيل لجنة مشتركة تقوم بمراقبة بنود الاتفاق بالتعاون مع الغرقة الأمنية المشتركة.

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وفي ختام الاجتماع دعا رئيس المجالس الاجتماعية لحوض مرزق مكونات البلدية إلى ضبط النفس ووحدة الصف والتكاتف والعمل على تجنيب المدينة ويلات الفتنة، ونوه إلى أن هناك بعض الأطراف خارج المدينة تحاول زرع الفتن داخل المدينة.

ويشهد الجنوب الليبي في هذه الآونة حالة من عدم الاستقرار، ليس طرفها تنظيمات إرهابية وحسب، بل تنظيمات أخرى تقاتل على أساس عرقي توالي حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج.

ومن بين مليشيات إرهاب الجنوب الليبي التي تتبع السراج تلك المسماة "قوات حماية الجنوب"، وهي مليشيا قوامها الرئيسي مقاتلون من قبائل "التبو" الليبية ومرتزقة من تشاد ودول أفريقية أخرى، تقاتل تحت إمرة حسن موسى التباوي، الذي ظهر مؤخرا تحت مسمى "أبوبكر السوقي".