أنباء عن توافق على الصيغة النهائية لاتفاق السودان

نقلت قناة العربية عن مصدرها، أنه تم تم التوافق على الصيغة النهائية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية.

وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، قال إن لجنة الصياغة القانونية للاتفاق قد أجّلت تسليم وثيقة الاتفاق إلى الخميس لأسباب فنية.

من جهته أوضح الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر، أن الأطراف انتهت من صياغة تفاصيل الاتفاق السياسي إلا أن سبب التأجيل، جاء للانتهاء من بعض ترتيبات تسليم الاتفاق.

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وقالت مصادر صحافية إن خلافات ظهرت حول صياغة بعض بنود الاتفاق بعد ترجمة الوثيقة من الإنجليزية إلى العربية، الأمر الذي دفع لجنة الصياغة القانونية لتأجيل تسليم الوثيقة.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا يوم الجمعة الماضي على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية.

كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.