شكرا لقرائتكم عودة خدمة تويتر بعد خلل مفاجئ عصف بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عادت خدمة تويتر للعمل بعد خلل مفاجئ عصف بها استمر أكثر من ساعة.

وكانت خدمة تويتر قد عانت من انقطاع كبير أوقفها عن العمل بشكل طبيعي تزامنًا مع عطل واسع النطاق في تطبيقها المحمول في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الصفحة الرئيسية لموقع تويتر إلى عبارة "هناك شيء ما غير صحيح، ونشكرك على الملاحظة، ونعمل على إصلاح المشكلة وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبًا".

وأظهر موقع Down Detector – المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع الإلكترونية بناءًا على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم – مواجهة خدمة تويتر مشاكل منذ الساعة 9:46 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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وتتعلق معظم المشاكل المبلغ عنها بحسب موقع Down Detector بموقع الويب، وتطبيق الخدمة المحمولة على أجهزة آيفون وآيباد وأندرويد.

وأشارت صفحة الحالة الخاصة بموقع تويتر إلى خروج الخدمة عن العمل، ووجود مشكلة في الوصول إلى الخدمة.

وقالت الشركة: نحن نحقق حاليًا في المشكلات التي يواجهها الأشخاص بشأن مسألة الوصول إلى تويتر، وسنبقيك على اطلاع دائم على ما يحدث.

وأثر الانقطاع على مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كما أنه طال منطقة الشرق الأوسط، مما جعل الآلاف غير قادرين على الوصول إلى الموقع.