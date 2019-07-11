نفى رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين في بيان، "الخبر الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بنيته في الاستقالة خلال اليومين المقبلين".
وأكد قمر الدين "عدم صحة الخبر، جملة وتفصيلا"، داعيا الجميع إلى "الاستفسار قبل التسرع في نشر الأخبار، خصوصا أنه في صدد التحضير لدعوة المجلس البلدي إلى الإجتماع في أقرب وقت، حسب الأصول القانونية المرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر قمر الدين: لا صحة للخبر المتداول عن نيتي في الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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