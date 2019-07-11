أعربت شركة مراد لتقديم الخدمات في بيان، عن أسفها "لقيام بعض الأشخاص مؤخرا بانتحال صفة "جاب" تابع لمؤسسة كهرباء لبنان وطلب مبالغ مالة من بعض المواطنين بهدف الإحتيال والسرقة، واستنكرت هذه الافعال المشينة واهابت بالقوى الأمنية والسلطات المختصة بذل كافة الجهود لملاحقة الفاعلين وإنزال العقوبات المناسبة بهم".
وتمنت الشركة على المواطنين الكرام، توخي الدقة والحذر وعدم دفع قيمة أي فاتورة لأي شخص كان، في حال لم يبرز بطاقة التعريف الخاصة به والتي تبين أنه موظف يعمل في شركة "مراد" و"مؤسسة كهرباء لبنان" بصفة جاب".
يذكر أن شخصا انتحل صفة موظف في شركة الكهرباء وأستحصل على مبلغ مالي من منزل في صور، وكان يدعي وجود وصل بقيمة 675 ألف ليرة، بالإضافة الى أخذه مبلغ 85 ألف ليرة بدل ساعة الكهرباء، وبعد حصوله على المبلغ كاملا فر الى جهة مجهولة. ولاحقا تبين أن هذا الشخص مدع وليس جابيا حقيقيا. وحضر أمن الدولة ومخابرات الجيش وفتحوا تحقيقا في الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مراد لتقديم الخدمات تأسف لانتحال اشخاص صفة جاب تابع لمؤسسة كهرباء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.