مراد لتقديم الخدمات تأسف لانتحال اشخاص صفة جاب تابع لمؤسسة كهرباء لبنان

أعربت شركة مراد لتقديم الخدمات في بيان، عن أسفها "لقيام بعض الأشخاص مؤخرا بانتحال صفة "جاب" تابع ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ وطلب مبالغ مالة من بعض المواطنين بهدف الإحتيال والسرقة، واستنكرت هذه الافعال المشينة واهابت ب​القوى الأمنية​ والسلطات المختصة بذل كافة الجهود لملاحقة الفاعلين وإنزال العقوبات المناسبة بهم".

وتمنت الشركة على المواطنين الكرام، توخي الدقة والحذر وعدم دفع قيمة أي فاتورة لأي شخص كان، في حال لم يبرز بطاقة التعريف الخاصة به والتي تبين أنه موظف يعمل في شركة "مراد" و"مؤسسة كهرباء لبنان" بصفة جاب".

يذكر أن شخصا انتحل صفة موظف في شركة ​الكهرباء​ وأستحصل على مبلغ مالي من منزل في صور، وكان يدعي وجود وصل بقيمة 675 ألف ليرة، بالإضافة الى أخذه مبلغ 85 ألف ليرة بدل ساعة الكهرباء، وبعد حصوله على المبلغ كاملا فر الى جهة مجهولة. ولاحقا تبين أن هذا الشخص مدع وليس جابيا حقيقيا. وحضر أمن الدولة ومخابرات الجيش وفتحوا تحقيقا في الأمر.