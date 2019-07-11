الإليزيه: ماكرون يزور العراق في الاشهر القريبة المقبلة

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ أن "الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ قد يزور ​العراق​ خلال الأشهر القريبة المقبلة". وفي ختام محادثات أجراها ماكرون في ​باريس​ مع رئيس ​إقليم كردستان​ العراق نيجرفان بارزاني، أفاد قصر ​الإليزيه​ بأن طرئيس ​الجمهورية​ هنأه بانتخابه رئيسا للإقليم وتشكيل ​حكومة​ إقليمية جديدة". وأوضح أن "ماكرون أكد لبارزاني تمسك باريس بوحدة العراق وسيادته، مع احترام جميع مكوناته، ورحب بالتقدم الذي تم تحقيقه في الحوار بين ​بغداد​ و​أربيل​"، لافتاً الى ان "ماكرون أعلن عن"رغبته في زيارة العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة"، مشيرا إلى أن "​فرنسا​ ستواصل دعمها للإقليم، شأنه شأن العراق بأسره في ​مكافحة الإرهاب​".

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