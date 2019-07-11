المجلس العسكري السوداني: المحاولات الانقلابية لن تتسب إلا بتأزيم الأوضاع

شدد ​المجلس العسكري​ ​السودان​ي على أن "القوات الأمنية ستحافظ على أمن السودان"، مشيرا الى أن "هناك مجموعة رافضة لتأييد الجيش السوداني للمطالب الشعبية".

وأكد المجلس أن "صناديق الاقتراع ستكون الوسيلة الوحيدة للتغيير"، معتبرا أن "المحاولات الانقلابية لن تتسب إلا بتأزيم الأوضاع والتدهور الأمني"، معلنا عن "توقيف الضباط المتورطين بالمحاولة الانقلابية".