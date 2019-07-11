وزير إندونيسي: نعمل على رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار

أعلن وزير التجارة الإندونيسي إنغغارتيستو لوكيتا، أنّ "بلاده و​تركيا​ لديهما تعهّد لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار مع حلول عام 2023".

وأوضح في كلمة خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإندونيسي، المنعقد في ​اسطنبول​، بالتعاون بين القنصلية الإندونيسية فيها، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية ومجلس الأعمال التركي الإندونيسي، أنّ "حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين والبالغ قيمته 1.8 مليار دولار، ليس كافيًا، نظرًا إلى الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين"، مؤكّدًا أنّ "​إندونيسيا​ تسعى لمزيد من التكامل مع ​الاقتصاد العالمي​، وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز صادراتها".

ولفت لوكيتا إلى أنّ "تعزيز العلاقات مع تركيا، يأتي ضمن أولويّات الحكومة الإندونيسية"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا وإندونيسيا تمتلكان روابط تاريخيّة عميقة، ولديهما رؤية سياسيّة متقاربة".