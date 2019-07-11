"صندوق النقد الدولي" توقع تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة عام 2019

توقّع "صندوق النقد الدولي" أن "يتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.3 بالمئة في العام الحالي 2019، مقابل 1.9 بالمئة في 2018، وأن يعاود الصعود إلى 1.6 بالمئة في 2020"، موضحًا أنّ "منطقة اليورو تواجه مخاطر تؤثّر على توقّعات النمو بها، تتضمّن استمرار التوترات التجارية، وتلقي بظلالها على الصادرات والاستثمار".
ولفت في بيان، إلى أنّ "خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ما زال مرتفعًا"، مشيرًا إلى أنّه "إذا تحقّق، فقد يتسبّب في حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في منطقة اليورو، بالإضافة إلى خسائر في الإنتاج على المدى الطويل". وركّز على أنّ "التضخم قد يستغرق سنوات عدّة ليصل إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة".
وأكّد الصندوق أنّ "البلدان الّتي لديها ديون عامة مرتفعة، في منطقة اليورو، ولم تخفض عجز الموازنة بما يكفي يجعلها عرضة للصدمات".
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