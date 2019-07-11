ترامب اتهم الصين بعدم الوفاء بالتزاماتها التجارية

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​الصين​ لم تفِ بوعدها، ولم تشترِ منتجات زراعيّة من مزارعينا كما سبق أن تعهّدت"، معربًا عن أمله بأن "تفعل قريبًا"؛ وذلك تزامنًا مع استئناف المفاوضات الهادفة إلى وضع حد للحرب التجارية.

وكانت قد استؤنفت المفاوضات بين الأميركيين والصينيين بعد قمة ترامب والرئيس الصيني ​شي جينبينغ​، في نهاية حزيران على هامش أعمال ​مجموعة العشرين​ في أوساكا ب​اليابان​، بعدما راوحت مكانها منذ شهر أيار.

وأعلن ترامب عقب القمة أنّه وافق على تجميد قرار الرسوم الجمركيّة العقابيّة على المنتجات الصينيّة الّتي لم تطاولها الزيادة الجمركيّة ضمن مجموعة تشمل ما تقدّر قيمته بـ300 مليار دولار من الواردات الصينية.

كما وعد بأنّ "الصين ستشتري كميّة هائلة من المنتجات الغذائيّة والزراعيّة قريبًا".