الجيش السوري يستعيد السيطرة على الحماميات وتلالها شمال حماة

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بأن "​الجيش السوري​ استعاد السيطرة على الحماميات وتلالها الاستراتيجية شمال حماة". وكانت أفادت الوكالة الروسية أمس بأن "المسلحون الشيشان اقتحموا الحماميات وعززوا سيطرتهم على الطريق استراتيجي شمال سوريا".

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