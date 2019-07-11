محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
قال وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، بعد غدٍ السبت الموافق 13 يوليو 2019.
وأضاف الوزير، في تصريح إلى "الخليج 365"، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، لإعلان تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل.
وتعلن النتائج في المدارس للطلاب، يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019.
وانتهى ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم لـ"الخليج 365": اعتماد نتيجة الثانوية العامة السبت.. والإعلان الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.