وزير التعليم لـ"الخليج 365": اعتماد نتيجة الثانوية العامة السبت.. والإعلان الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، بعد غدٍ السبت الموافق 13 يوليو 2019.

وأضاف الوزير، في تصريح إلى "الخليج 365"، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، لإعلان تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل.

وتعلن النتائج في المدارس للطلاب، يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.