اختلفا على تقسيم المسروقات.. تفاصيل مقتل مسجل خطر بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، وضباط مباحث مركز شرطة الجمالية، من ضبط مسجل خطر، بعد قيامه بقتل صديقه وإلقاء جثته عاريًا بمصرف، لخلافات بينهما على تقسيم مسروقات.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة لشخص مصاب بطعنات فى الصدر والبطن.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية، بقيادة الرائد أحمد عبدالرحمن شلبي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثاني من عمره، مصاب بـ4 طعنات فى الصدر وأعلى البطن، وألقى به عاريًا فى الترعة.

Advertisements

وكلف العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية بقيادة العقيد سيد لطفي خشبة، رئيس الفرع، وضباط مباحث مركز الجمالية لكشف غموض الحادث وملابساته وضبط مرتكبي الواقعة.

توصلت التحريات إلى أن الجثة لـ"محمد.خ.ر" 26 سنة، مقيم بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، مسجل شقي خطر ومطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ عدة أحكام قضائية، وأن القاتل شريك له فى عمليات السرقة ويدعى "محمد.ع.م" ٣٣ سنة، مقيم بدمياط.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أنهما قاما بسرقة عدد من مخازن الأدوات الكهربائية بدمياط واختلفا على تقسيم المسروقات، فقام باستدراجه لإحدى الشقق بمدينة دمياط وقتله، وقام بتغسيله ولفه فى ملاية قماش ووضعه فى سيارة وألقى جثته بإحدى الترع بمدينة الجمالية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.