كتاب دوري من "التعليم" بشأن التقدم لوظيفة مدير مدرسة- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد ومحمد سامي:

أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الكتاب الدوري رقم ٦ بتاريخ ١١/٧/٢٠١٩ لجميع المديريات التعليمية؛ لقبول جميع أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة "معلم أول أ"، وكذا للمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول، ومن الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين لمدارس التعليم الأساسي، طالما تم استيفاء الاشتراطات المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

جاء ذلك بناءً على تعديلات قانون التعليم الأخيرة الصادرة برقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، واستجابة لشكاوى المعلمين إزاء رفض بعض المديريات أو عدم قبول أوراق بعض المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة من حملة دبلومات المعلمين والمعلمات.

ووجه عمر، الأكاديمية المهنية للمعلمين بإصدار القرار التنفيذى بتاريخ ١٠/٧/١٠١٩ بشأن منح أحقية لشاغلي وظيفة معلم خبير وكبير معلمين فى التقدم؛ لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية حالما استيفائهم كامل الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة.